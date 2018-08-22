4 katlı binanın çatı katında kurban eti kavururken yangın çıktı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP’ta 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının kurban eti kavurulduğu sırada çıktığı öne sürüldü.
Yangın, saat 14.45 sıralarında Zeytinlik Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Yangını, fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, binada hasar oluştu. Çatıda kurban eti kavurulduğu sırada çıktığı öne sürülen yangınla ilgili inceleme sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Trump suskunluğunu bozdu! İddialara böyle yanıt verdi
Balıkesir'in Avşa Adası'na tatilci akını! Nüfusu 100 katına çıktı
Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler
İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki
Kahreden haber! Çok sayıda ölü var
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Bayram tatilinde Karadeniz turuna çıkan kafile kabusu yaşadı!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Tatil beldelerinde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu
Bakan'dan dikkat çeken uyarı: İçinizdeki çürük yumurtaları ayıklayın
Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!