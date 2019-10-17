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4 katlı binanın enkazında kalan ziynet eşyaları ve paralar sahibine teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 12:26 | Son Güncelleme

İstanbul Kağıthane’de 6 ay önce çöken 4 katlı binanın enkazında kalan ziynet eşyaları, belediye ekiplerinin titiz çalışması sonrası tek tek bulunarak sahiplerine teslim edildi.

4 katlı binanın enkazında kalan ziynet eşyaları ve paralar sahibine teslim edildi

İstanbul Kağıthane’de 6 ay önce çöken 4 katlı binanın enkazında kalan ziynet eşyaları, belediye ekiplerinin titiz çalışması sonrası tek tek bulunarak sahiplerine teslim edildi. “Hac param evdeydi” diyerek enkaz başında gözyaşı döken 57 yaşındaki Emine Dulkadir’in hac parası da kendisine teslim edildi.
Kağıthane’de 2 yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı 22 Nisan 2019 günü yolun bir kısmı ile birlikte çökmüştü. Yaşanan çökmenin ardından alanda bulunan çökme nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen 4 katlı bir bina da yıkılmıştı. Binanın yıkılmasının ardından yanındaki bina da yıkılma tehlikesi altında olduğu için ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkılmıştı. Çöken binada bazı daire sakinlerinin eşyaları enkazın altında kalmıştı. Enkaz altında, paralarının ve altınlarının olduğunu belirten 57 yaşındaki Emine Dulkadir, günlerce inşaat alanından ayrılmayarak, göz yaşları içerisinde yaşananları anlatmıştı.
Bina sakinlerinin ziynet eşyalarının bulunması için inşaat alanında titizlikle çalışan belediye ekipleri, çalışmanın ardından Emine Dulkadir’e ait paraları enkazın altında buldu. Bulunan paralar ve ziynet eşyaları “Hac param evdeydi” diyerek enkaz başında gözyaşı döken 57 yaşındaki Emine Dulkadir’e teslim edildi.

4 katlı binanın enkazında kalan ziynet eşyaları ve paralar sahibine teslim edildi

4 katlı binanın enkazında kalan ziynet eşyaları ve paralar sahibine teslim edildi

4 katlı binanın enkazında kalan ziynet eşyaları ve paralar sahibine teslim edildi

4 katlı binanın enkazında kalan ziynet eşyaları ve paralar sahibine teslim edildi

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