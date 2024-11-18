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  4. 4 katli binanın yıkımında facia! Kepçe operatörü enkazın altında kaldı: Çok sayıda ekip sevk edildi

4 katli binanın yıkımında facia! Kepçe operatörü enkazın altında kaldı: Çok sayıda ekip sevk edildi

18.11.2024 16:04
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.11.2024 16:04
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6 Şubat depremlerinden büyük yara alan Malatya'da ağır hasar gören binaların yıkımına devam ediliyor. Yeşilyurt'ta 4 katlı bir binanın yıkımı sırasında ise göçük meydana geldi. Kepçe operatörü enkaz altında kalırken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde ağır hasarlı 4 katlı bir binada yıkım sırasında göçük meydana gelirken kepçe operatörü enkaz altında kaldı. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

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Malatya'da yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan kepçe operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde ağır hasar alan merkez Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkım sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina iş makinesinin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz altında kalan Hamza Çetin isimli kepçe operatörünün kurtarılabilmesi için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Göçük enkaz
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