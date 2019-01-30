4. kattan düşen adam hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde arızalanan güneş enerjisi sistemini onarmak isterken dengesini kaybederek 4. kattan düşen şahıs yaşamını yitirdi.

Olay, Yeşilyurt Mahallesi Hacı Bayram Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan Kuzu (60), apartmanın çatısında bulunan güneş enerjisi sisteminin patlayan camını değiştirmek isterken dengesini kaybederek metrelerce yüksekten apartmanın bahçesine düştü. Kuzu’nun düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, talihsiz adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Kuzu, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İlhan Kuzu’nun cenazesinin otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bildirildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

