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4. kattan düşen sıva parçası az daha öldürüyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 09:12 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesinde 8 yaşındaki bir çocuk bir binanın 4.

Trabzon’un Araklı ilçesinde 8 yaşındaki bir çocuk bir binanın 4. katından kafasına düşen sıva parçası nedeniyle az kalsın hayatını kaybediyordu. Kafatasında kırık tespit edilen Mustafa Demir yapılan ameliyatın ardından tedavi altına alındı.
Olay önceki gün ilçenin Sahil mahallesinde yaşandı. Sokakta arkadaşları ile oyun oynayan Mustafa Demir’in kafasına bir binanın 4. katından henüz belirlenemeyen bir neden kopan sıva parçası düştü. Bir anda kanlar içinde yere yığılan ve ağlamaya başlayan Demir, yakınları tarafından önce Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada Demir’in kafasında kırık tespit edilirken, ardından ambulansla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada ameliyat edilen minik Mustafa tedavi altına alındı.
Baba Haydar Demir olay günü çocuğunun ağlama sesiyle evden dışarı çıktığını önce ne olduğunu anlamadıklarını belirterek hemen bir taksi ile oğlunu hastaneye götürdüğünü söyledi.
Hastanede yapılan muayenede oğlu Mustafa’nın kafatasında kırık tespit edildiğini belirten baba Demir, yapılan ameliyatla oğlunun kafasında taş parçasının alındığını belirterek şimdi sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.
Baba Demir, ” 5-10 çocuk sokakta oyun oynuyordu. O sıra evdeydik. Ağlama sesiyle dışarı çıktık. Dördüncü kattan sıva parçası koptu çocuğun başına saplandı. Kafasındaki kemikler kırılmıştı. Doktor ameliyata aldı ve ameliyat yaklaşık iki saat sürdü. Ameliyatı başarılı geçti. Doktor kırıkları düzeltti şu an durumu iyi. İkinci sınıfa gidiyor. Bir süre okulundan ayrı kalacak. Üç gündür hastanede yatıyor. İlk geldiği günden şimdiki durumu çok farklı. İyileşmeye doğru gidiyor durumu iyi” dedi.
Doktorların oğlunun kafasındaki sıva ve taş parçalarını ameliyatla çıkarttığını ifade eğen baba Demir, “Milyonda bir olacak olay. O da bizim başımıza geldi" diye konuştu.
Öte yandan olayla ilgili inceleme sürüyor.

4. kattan düşen sıva parçası az daha öldürüyordu

4. kattan düşen sıva parçası az daha öldürüyordu

4. kattan düşen sıva parçası az daha öldürüyordu

4. kattan düşen sıva parçası az daha öldürüyordu

4. kattan düşen sıva parçası az daha öldürüyordu

4. kattan düşen sıva parçası az daha öldürüyordu

4. kattan düşen sıva parçası az daha öldürüyordu

4. kattan düşen sıva parçası az daha öldürüyordu

4. kattan düşen sıva parçası az daha öldürüyordu

4. kattan düşen sıva parçası az daha öldürüyordu

4. kattan düşen sıva parçası az daha öldürüyordu

4. kattan düşen sıva parçası az daha öldürüyordu

4. kattan düşen sıva parçası az daha öldürüyordu
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