4. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Konya’da 4. katın penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Olay, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı Safir Sitesi’nin 4. katında oturan 63 yaşındaki Müberra Aşcı, henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden aşağı düştü. Binadan birinin düştüğünü görenlerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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