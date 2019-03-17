HABER

4. kez evlerinin çatısına otomobil düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 12:14 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin üzerine uçtu.

Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin üzerine uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ev sahibi Beycan Söğüt “Bu evin üzerine düşen 4. araç, bir an önce yetkililerin önlem almasını istiyorum" diye konuştu. Kaza Dumlupınar Mahallesi Molla Hafız Sokak'ta dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 34 VY 2114 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet Aydoğdu henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil 2 metre aşağıdaki bir evin üzerine düştü. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. YETKİLİLER NE OLUR ÖNLEM ALSIN Evin üzerin uçan otomobil itfaiye ve çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Ev sahibi Beycan Söğüt "Bu evin üzerine düşen 4. araç. Ne olur yetkililer bir an önce önlem alsın. Daha önce de şikayette bulunduk, kimse gelip ilgilenmedi. İlla bir can kaybının yaşanması mı gerekiyor?" diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

PARTNERBir insan öldüğünde bakın neler yaşanıyor! Korku filmi gibiBir insan öldüğünde bakın neler yaşanıyor! Korku filmi gibi
4. kez evlerinin çatısına otomobil düştü4. kez evlerinin çatısına otomobil düştü
Tiyatro bileti alabilmek için 26 saat sıra beklediTiyatro bileti alabilmek için 26 saat sıra bekledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

İhaneti drone ile yakaladı!

İhaneti drone ile yakaladı!

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 yıl önce 'emanet' gelinlik ve damatlıkla evlenen çift, nikah tazeledi

16 yıl sonra hayallerine kavuştular!

8 yaşındaki Görkem hayatı boyunca diyet yapmak zorunda

Adeta zamanla yarışıyorlar! Hayatı boyunca böyle yaşamak zorunda

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Parkta dövüp dereye attılar

Parkta dövüp dereye attılar

Öğretmen çifti kaza ayırdı

Öğretmen çiftten çok acı haber!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.