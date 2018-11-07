"4. Kısadan Hisse Kısa Film Günleri" başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - Genç Öncüler Gençlik Hareketi tarafından düzenlenen "4. Kısadan Hisse Kısa Film Günleri"ne başvurular başladı.

Sinemanın gelişimini ve yeni yeteneklerin keşfedilmesini amaçlayan yarışmanın tanıtım toplantısı Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Genç Öncüler Gençlik Hareketi Genel Başkanı Aşkın Özcan, sosyal sorumluluk bilinci ile farkındalık oluşturmak adına bu yılki etkinliğin temasını "Birlikte Yaşama Kültürü" olarak belirlediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Din, dil, ırk, mezhep ve benzeri tüm farklılıkların çatışma sebebi değil, bu farklılıkların mümkün mertebe birer zenginlik olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Her ferdin bu konuda gerekli hoşgörü ve hassasiyeti taşıyarak, huzurlu ve güvenli ortam oluşmasına katkıda bulunması gerektiğine de inanıyoruz. Aynı vatan topraklarında yaşayan, aynı geçmişe ve yüzlerce müşterek değerlere sahip olan bizler birlikte yaşama ahlakına da sahip olmalıyız."

"Birlikte Yaşama Kültürü" oluşturmak adına sanatın birleştirici ve etkili gücünden faydalanmak istediklerini vurgulayan Özcan, aynı zamanda etkinlik vasıtasıyla insanlar arasındaki farklılıkların zenginliğini ortaya koyan veya konu edinen kısa filmleri de kamuoyuyla paylaşmak istediklerini ifade etti.