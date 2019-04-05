"4. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buluyor

İSTANBUL (AA) - "Birlikte Yaşama Kültürü" temasıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Kısadan Hisse Kısa Film Günleri" yarışmasının ödülleri sahiplerini bulacak.

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen yarışmanın ödül töreni, 7 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Yarışmada bu yıl önceki yıllardan farklı olarak, 5-6 Nisan tarihlerinde, Ali Emiri Kültür Merkezi'nde kısa film gösterimleri ve ünlü yönetmenlerle söyleşiler de yapılacak.

Bugün 18.00-19.30 saatleri arasında "Bir İsmail Bir Yakup", "Rok", "Gümüş", "Fotoğraf" ve "Yük" kısa filmleri seyirciyle buluşacak.

Cumartesi günü 11.30-13.00 saatlerinde "Çevirmen", "Misafir", "İsterdim", "Maske", "Yirmi İki" ve "Lisan", saat 18.00-19.30'da ise "Krampon", "Apartaman", "Leke", "Küllerinden Güle Dön", "Benim Babam" ve "Yolda" kısa filmleri gösterilecek.

"Türkiye'nin Kısa Film Deneyimi" söyleşisi Dr. Öğretim Üyesi Mesut Aytekin ve Yönetmen Murat Pay'ın katılımıyla bugün 19.45'te yapılacak.