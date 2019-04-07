"4. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması"nın ödülleri verildi

İSTANBUL (AA) - "Birlikte Yaşama Kültürü" temasıyla dördüncüsü düzenlenen "Kısadan Hisse Kısa Film Günleri"nin ödülleri sahiplerini buldu.

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Müzik dinletisi ile önceki yıllara ait ödül töreni ve lansman görüntülerinin izlenmesiyle başlayan programın açılış konuşmasını, Genç Öncüler Gençlik Hareketi Başkanı Aşkın Özcan yaptı.

Özcan, geçen yıllarda yarışma olarak düzenlenen etkinliğe bu sene söyleşi ve kısa film gösterimlerinin de eklendiğini ve "Kısadan Hisse Kısa Film Günleri" olarak devam ettiğini belirtti.

- "Farklılıkların zenginlik olarak görülmesini istiyoruz"

Yarışmanın temasının "Birlikte Yaşama Kültürü" olarak belirlendiğini anımsatan Özcan, şunları kaydetti:

"Din, dil, ırk ve benzeri ayrım ve farklılıkların bir çatışma sebebi olarak görülmemesini, bunların birer zenginlik olarak görülmesini istiyoruz. Bu coğrafyada huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamayı arzu ediyoruz. Bu tür temaları sanatın etki gücünden faydalanarak kamuoyuna duyurmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz."