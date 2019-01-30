4 kişi bindikleri elektrikli bisikletten kameraya el salladılar

Isparta’da, 2 kişilik elektrikli bisiklete 4 kişi binen gençler korku dolu anlar yaşattı.

Trafikte elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk, başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Isparta il merkezinde kaydedilen görüntülerde, sırtlarında çanta bulunan gençlerden birinin elektrikli bisiklette ayakta seyrettiği diğer arkadaşının da bacağından onu tuttuğu gözlendi. Kendi canlarını hiçe sayan gençlerin, başka sürücüleri tehlikeye atmaları da gözlerden kaçmadı.

Trafikteki tehlikeli yolculuk sırasında, kendilerinin cep telefonu kameralarıyla görüntülendiği fark eden vurdumduymaz gençler kameralara el sallamayı da ihmal etmedi.



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