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  4. 4 kişi tarafından kaçırılıp eve hapsedilen liseli genç kız, işkenceyle öldürüleceği düşüncesiyle kendini inşaattan attı!

4 kişi tarafından kaçırılıp eve hapsedilen liseli genç kız, işkenceyle öldürüleceği düşüncesiyle kendini inşaattan attı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.11.2024 16:33
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Gaziantep'te bir kız öğrenci okuldan çıktı, evine doğru yol aldı. Ancak eve bir türlü varamadı. Kızlarına ulaşamayan aile şüphelenip polisi aradı. Polislerin araması sırasında lise 3’üncü sınıf öğrencisi Dilan B. (17) bir inşaatın bahçesinde yaralı olarak bulundu. Dilan B. hastanede tedaviye alınırken, ailesi kızlarının okul çıkışında 4 kişi tarafından kaçırılarak alıkonulduğunu, ellerinden kurtulup kaçmak isterken de inşaattan atladığını iddia etti.

4 kişi tarafından kaçırılıp eve hapsedilen liseli genç kız, işkenceyle öldürüleceği düşüncesiyle kendini inşaattan attı!

Olay, 4 Kasım günü Abdulhamithan Mahallesi’nde meydana geldi. Okuldan sonra eve dönmeyen kızları Dilan’a ulaşamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgede araştırma yapan ekipler, Dilan B.’yi okula 5 kilometre mesafedeki bir inşaatın bahçesinde yaralı buldu. İnşaattan düştüğü belirlenen Dilan B., çağrılan ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan, vücudunda çok sayıda kırık olduğu tespit edilen Dilan B., hayati tehlikeyi atlattı.

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‘KIZIMI KAÇIRMIŞLAR’

Şenay B., kızının okul çıkışında otobüs beklediği sırada tanımadığı 4 kişi tarafından kaçırıldığını ve onların elinden kurtulmak isterken inşaattan düştüğünü belirterek, “Kızım Anadolu lisesinde okuyordu. Okuldan çıkıp birinci dolmuştan inip ikinci dolmuşa binerken sokakta zorla 4 kişi arabaya atıp kızımı kaçırmış. Bir eve zorla kapatmışlar. Kız ellerinden kurtulmak için zorla çıkıp kaçmış. Kızıma ‘Seni öldüreceğiz’ falan demişler. Kızım o korkuyla acı çektirerek öldüreceklerini düşündüğü için kendisi 4’üncü kattan atlamış. Bunu yapan 4 kişi de kızımın yaşından büyükler. 4’ü de Allah’ından bulsun diyorum. Kızımın şu anda sağlık durumu çok kötü. Her tarafı kırık, beli kırık, ayakları kırık, kolları kırık. Kızımla konuştum yoğun bakımda bana dediği sadece ‘Anne ben çok kötüyüm’ diyor. Kızım bunu yapanları asla tanımıyor. Kızımı tehdit etmişler. ‘Seni öldürürüz’ deyip zorla arabaya atmışlar. Kendisi bana olayı bu şekilde anlattı. Biz de şikayetçiyiz” dedi.

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"SADECE YAKALANDIKLARINI BİLİYORUZ"

Dilan’ın dayısı Mustafa B. ise aile olarak duruma çok üzüldüklerini ve şikayetçi olduklarını ifade ederek, “Kızımızın ameliyattan çıktıktan sonra söylediği ilk şey, ‘Dayı beni bir kişi zorla ağzımı kapattı. Bir kişi de montumdan tutup zorla arabaya bindirdi’ dedi. Polislerin bize söylediği tek şey yakaladık, diyorlar ama olayı bilmiyoruz. Okula gittik öğretmenlerinin haberi yok. Eve gelmeyince ailesi okulu arıyor. Sonra polise ulaşıyorlar. Polisler gece kızımızı saat buluyorlar. Yapanların en ağır cezaları alması gerekiyor” diye konuştu.

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Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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(DHA)

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Gaziantep hastane İnşaat genç kız
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