4 kişi yan yanaydılar! Enkazın altında 'vasiyetini' kaydetti, Türkiye'ye ağlattı: "2 bin 500 TL borcum vardı onu ödeyin"

Türkiye 6 Şubat sabahına büyük bir felaketle uyandı. Sabaha karşı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin şoku henüz atlatılamadan 9 saat sonra da Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde başka bir deprem meydana geldi. 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler, büyük yıkıma yol açtı. Binlerce ev beton yığınına dönerken, yıkılan evlerin altında çekilen bir video görüntüsü Türkiye'yi ağlattı.

ENKAZ ALTINDA VASİYETİNİ KAYDETTİ

TikTok'ta paylaşılan söz konusu görüntülerde telefonu elinde tutan bir kadının enkaz altında 'vasiyetini' kaydettiği görüldü.

"2 BİN 500 TL BORCUM VAR, ONU ÖDEYİN"

Yanındaki 3 kişi ile birlikte video kaydına konuşan kadın, "Biz ölürsek, telefonu bulursanız, hakkınızı helal edin. Bir sürü insanın bende hakkı var. Bu telefonu bulursanız 2 bin 500 borcum var, bir sürü insana yardım edin. Kimsenin hakkını koymayın bende, yardım parası var bende, onu ödeyin" dedi.

KURTARMA EKİBİ ULAŞTI

Daha sonraki görüntüde arama kurtarma ekiplerinin enkazdaki 4 kişiye ulaştığı görüldü.