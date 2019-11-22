4 kişilik aile, alevlerin arasından çıkarıldı

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde, tek katlı evde sobadan çıkan yangında alevlerin arasında kalan bedensel engelli 2 kardeş ile anne-babaları, son anda kurtarıldı. Yardıma koşan ailenin akrabası ise başına düşen kiremit nedeniyle yaralandı.

Yıldız Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Kat'a (66) ait tek katlı evde, saat 10.00 sıralarında, sobadan sıçrayan kıvılcım, yangına neden oldu. Evden yükselen dumanı görenler, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Bu sırada ailenin yardımına yakınları ve komşuları koştu. Bitişikte oturan Ramazan Kat'ın damadı Osman Tokkaş (43) da yardım etmek istedi. Bu sırada başına düşen kiremit nedeniyle yaralandı.

Ramazan Kat, eşi Eşe Kat (62), bedensel engelli çocukları Şenol Kat (32) ve evli olan kızları Aysel Akıncı (41), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın da kısa sürede söndürüldü. Osman Tokkaş'a olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Evde hasar meydana gelirken, jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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