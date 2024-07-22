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  4. 4 kişilik aile baraj gölüne uçan otomobilde hayatını kaybetmişti! Adana'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

4 kişilik aile baraj gölüne uçan otomobilde hayatını kaybetmişti! Adana'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

22.07.2024 22:10
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22.07.2024 22:10
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra yolda zikzak çizmesi ve ardından bariyerleri yıkarak Seyhan Baraj Gölü'ne düşmesi yer aldı.

Veysel Aydoğmuş idaresindeki otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarpmasının ardından Seyhan Baraj Gölü'ne düştüğü kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

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ZİKZAK ÇİZEREK BARİYERLERİ YIKTI

Otomobil sürücüsü Veysel Aydoğmuş, eşi Emine ve çocukları Batuhan ile Mete Aydoğmuş'un hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görüntülerde, otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra yolda zikzak çizmesi ve ardından bariyerleri yıkarak Seyhan Baraj Gölü'ne düşmesi yer aldı.

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ARAÇTA AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ VARDI

Veysel Aydoğmuş'un kullandığı otomobil, dün Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne düşmüştü.

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Ekiplerin çalışması sonucu ilk olarak Batuhan Aydoğmuş'un cenazesine, daha sonra suyun altında bulunan araçta ise Veysel ve Emine Aydoğmuş çifti ile 13 yaşındaki oğulları Mete'nin naaşlarına ulaşılmıştı.

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Pikniğe gittikleri öğrenilen ailenin cenazeleri Kozan ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti. (AA)
AW252284_09Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana baraj
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