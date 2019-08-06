4 kişilik aile, bisikletle 27 günde Göbeklitepe'ye ulaştı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- MUĞLA'dan bisikletleriyle yola çıkan ve kendilerine 'Küçük 1 aile' adını veren 4 kişilik Pekçedenöz ailesi, 1400 kilometre yol kat ederek Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye ulaştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 10 Temmuz'da yola çıkan kendilerine 'Küçük 1 aile' adını veren 4 kişilik Pekçedenöz ailesi, yaklaşık 1400 kilometre pedal çevirerek Göbeklitepe'ye ulaştı. Günde ortalama 50 kilometre pedal çeviren baba Rüştü (42), anne Özgür (42), çocukları Ceren (14) ve Mithatcan Pekçedenöz (10), 27 gün süren yolculukları boyunca güzergahlarında bulunan bir çok tarihi yapıyı ziyaret etti. Ailenin son durağı ise Göbeklitepe oldu. Bisikletlerini bırakarak Göbeklitepe ören yerini gezen aile, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aslan'dan bilgi aldı.

Zorlu geçen yolculuk sonrasında Göbeklitepe'ye ulaştıkları için mutlu olduklarını anlatan baba Rüştü Pekçedenöz, şunları söyledi:

"Çocuklara coğrafyayı, tarihi gerçekten öğretmek istiyorsak bazı zorlukları göze almamız lazım. Çocuklara sadece kitap okuyun demekle olmaz. Ailelerin görevleri onları motive etmek, onlara örnek olmaktır. Biz bu 1400 kilometre boyunca çocuklarımızı birçok tarihi ören yerlerini gezdirdik. Sanıyorum bu temel, onların ufuklarını açacak yeni maceralara teşvik edecek. Bizim dışımızdaki ailelerin de bu motivasyondan etkileneceğini düşünüyorum. Bu yolculuk sayesinde çok güzel insanlarla tanıştık ve çok güzel yerler gezdik. 25 kilometreyi bulan yokuşlar vardı, sosyal medyada bunu paylaştık ama pes etmedik. Çocuklara pes etmemeyi öğretmek de bu yolculuğun vurgulamak istediğim yanlarından biriydi. Göbeklitepe inşallah hak ettiğinden daha iyi yere gelecek."

Anne Özgül Pekçedenöz ise, "Güldük, ağladık, tartıştık kavga ettik, gerildik ama dediğimiz gibi güzel bir yolculuktu. Sonuna baktığımız zaman, bizim hayatımızda yer edecek bir yolculuktu. İleri ki yaşantımızda hep akıllarında güzel bir anı olarak kalacak. Gerçekten çok zorlu yerlerden geçtik tehlikeler atlatmadık mı atlattık. Yani özellikle sürücüler sesleniyorum buradan lütfen bisikletli gördüğünüz zaman onlara biraz daha saygılı olun. Yanlarından, dibinden değil de biraz daha mesafe koyarak geçin. Dibimizden geçtikleri zaman ister istemez bir rüzgar bütün dengemizi bozuyor bu konuda sürücülerin biraz daha dikkatli olması gerek. Çünkü yollar hepimizin, arabaların değil. Bundan dolayı sürücülerin daha dikkatli olmalarını, biraz daha saygılı olmalarını istiyorum” dedi.

Ceren Pekçedenöz de yolculuğun zorlu geçtiğini fakat Göbeklitepe'ye ulaştıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Ailenin en küçük üyesi Mithatcan Pekçedenöz de çok zorlandığını ifade ederek, "Zorlandığım zamanlar oldu. Babamın dediği gibi yağmurlu günlerde çadır kurduk çok zorlandık bazen yangın haberleri aldık geçmekten korktuk. Yani yolculuk bizim için zorlu ama eğlenceli geçti. Büyüklerime sesleniyorum ben ve ablam buraya geldiysek, siz de evden işe ekmek almaya bisikletle gitmekle üşenmemelisiniz" diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ise aileyi Şanlıurfa'da karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, 2019 Göbeklitepe yılında Pekçedenöz ailesinin yapmış olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.