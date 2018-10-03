4 kişilik aile hayatının şokunu yaşadı!

ABD'de iki gencin bir aileye saldırması dünyada yankı uyandırmıştı.

Çığlıkların yükseldiği olayda, kamyonetteki dört kişilik aile iki gençten defalarca darbe alıyor.

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55, 48, 47 ve 11 yaşlarındaki mağdurlar, 18 yaşındaki Brandon Clanton ve Julia Marie Napiontek isimli saldırganları tanımadıklarını ve kendilerini niye dövdükleri konusunda bir fikirleri olmadığını söyledi.