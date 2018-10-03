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4 kişilik aile hayatının şokunu yaşadı!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.10.2018 14:11 | Son Güncelleme

ABD'de 4 kişilik bir aileye saldıran 18 yaşındaki iki genç dünyada yankı uyandırdı.

Sosyal medyada hızla yayılan olayla ilgili görüntüler ortaya çıktı.

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ABD'de iki gencin bir aileye saldırması dünyada yankı uyandırmıştı.
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Olayla ilgili soruşturma devam ederken, saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.
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Görüntüler iki kadının kamyonetin yanında beklemesiyle başlıyor.
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Ardından kadraja saldırganlar giriyor.
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Önce kadına yumruk atıyorlar. Ardındansa var güçleriyle saldırmaya başlıyorlar.
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Çığlıkların yükseldiği olayda, kamyonetteki dört kişilik aile iki gençten defalarca darbe alıyor.
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55, 48, 47 ve 11 yaşlarındaki mağdurlar, 18 yaşındaki Brandon Clanton ve Julia Marie Napiontek isimli saldırganları tanımadıklarını ve kendilerini niye dövdükleri konusunda bir fikirleri olmadığını söyledi.
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Olayın görüntülerinin Facebook’ta paylaşılmasıyla yakalanan saldırganlar, şimdi mahkemeye çıkmayı bekliyor.
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Julia Marie Napiontek, dövdüğü kişilerden birinin kendisine çakıyla saldırdığını iddia etti.
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Güvenlik güçlerini gören Brandon Clanton’ın, polislerden kaçmaya çalıştığı da olayla ilgili verilen detaylar arasındaydı.
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kavga dayak

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