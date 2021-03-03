4 kişilik ailenin motosikletle tehlikeli yolcuğu şaşırttı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde motosikletle gezintiye çıkan ailenin kucaklarına aldığı 2 çocukla tehlikeli yolcuğu amatör kameraya yansıdı.

Olay sabah saatlerinde Başiskele Barbaros Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 41 MA 514 plakalı motosiklete binen 4 kişilik aile, Millet Caddesi üzerinde gezintiye çıktı. Adı öğrenilemeyen sürücü idaresindeki motosiklette sürücünün arkasında oturan ve seyir halindeki motorda 2 çocuğunu kucağında taşıyan kadın görenleri şaşırttı. Çocuklarını kucağına alarak hiçbir güvenlik önlemi olmadan motorda seyahat eden 4 kişilik ailenin o anları ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

