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  4. 4 kişilik ailenin motosikletle tehlikeli yolcuğu şaşırttı

4 kişilik ailenin motosikletle tehlikeli yolcuğu şaşırttı

03.03.2021 10:37 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde motosikletle gezintiye çıkan ailenin kucaklarına aldığı 2 çocukla tehlikeli yolcuğu amatör kameraya yansıdı.Olay sabah saatlerinde Başiskele Barbaros Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde motosikletle gezintiye çıkan ailenin kucaklarına aldığı 2 çocukla tehlikeli yolcuğu amatör kameraya yansıdı.
Olay sabah saatlerinde Başiskele Barbaros Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 41 MA 514 plakalı motosiklete binen 4 kişilik aile, Millet Caddesi üzerinde gezintiye çıktı. Adı öğrenilemeyen sürücü idaresindeki motosiklette sürücünün arkasında oturan ve seyir halindeki motorda 2 çocuğunu kucağında taşıyan kadın görenleri şaşırttı. Çocuklarını kucağına alarak hiçbir güvenlik önlemi olmadan motorda seyahat eden 4 kişilik ailenin o anları ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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