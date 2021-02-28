HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 4 kişilik arkadaş grubundan 250 bin liralık soygun

4 kişilik arkadaş grubundan 250 bin liralık soygun

28.02.2021 10:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
4 kişilik arkadaş grubundan 250 bin liralık soygun

Polis ekipleri, girdikleri 12 evden 250 bin lira değerinde eşya çalan 4 kişilik arkadaş grubunu kıskıvrak yakaladı.

Polis ekipleri, girdikleri 12 evden 250 bin lira değerinde eşya çalan 4 kişilik arkadaş grubunu kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, suç kayıtlarının kabarık olduğu öğrenildi.
İstanbul’un Kadıköy, Bakırköy, Esenyurt, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Güngören ilçelerinde son bir aydır meydana gelen hırsızlık olayları üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 4 kişilik arkadaş grubunun kimliklerini tespit etti. 12 farklı adresten 250 bin lira değerinde ziynet eşyası, elektronik eşya ve laptop çaldıkları tespit edilen şüpheliler, ekipler tarafından ikamet adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Uşenk T.’nin (30) farklı suçlardan 26, Cihan Ç.’nin (21) 22, Fırat Y.’nin (29) 30, Ramazan T.’nin (18) ise 37 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarında şahısların araçlarıyla hırsızlık yapacakları evin önüne gittikleri, daha sonrasında çaldıkları televizyonu aracın bagajına yükleyerek uzaklaştıkları görülüyor.

4 kişilik arkadaş grubundan 250 bin liralık soygun

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz
Hepsi fuhuştan yakalandıHepsi fuhuştan yakalandı
Estradiol hormonu nedir? Estradiol testi nasıl yapılır? Estradiol hormonu nedir? Estradiol testi nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Biden'ın kararına çok sert eleştiri: Felaket olacak

Biden'ın kararına çok sert eleştiri: Felaket olacak

Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak

Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak

Cesedi bulunduğunda belediye başkanı da oradaydı

Cesedi bulunduğunda belediye başkanı da oradaydı

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

22.57'de gece gündüze döndü! Düşen meteor böyle görüntülendi

22.57'de gece gündüze döndü! Düşen meteor böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Diğer Haberler

Doğu Karadeniz'de meteor şaşkınlığı! Geceyi gündüze çevirdi

Doğu Karadeniz'de meteor şaşkınlığı! Geceyi gündüze çevirdi

Ordu'da 12 kişi fuhuş operasyonunda yakalandı

Hepsi fuhuştan yakalandı

İstanbul'da şok operasyon: Sahte koronavirüs negatif test sonucu satan şebeke çökertildi

Sokak ortasında yaptığı şeye inanamayacaksınız!

Dedesine ait olduğunu tesadüfen öğrendiği yolu trafiğe kapattı

Dedesinin olduğunu tesadüfen öğrendi! Bir ilçe karıştı

İnternetten izledikleri videodaki yöntemle hırsızlık yapan 'Maskeli Üçler' yakalandı

'Maskeli Üçler' yakalandı! İnternetten öğrenmişler

Son Dakika: 'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.