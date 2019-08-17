4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü

Bartın’da, 4 kişinin bulunduğu otomobil sel kapanı içerisine düştü. Otomobil 4 kişi ile birlikte sulara gömülürken, arama çalışması başlatıldı.

Akşam saatlerinde, Bartın Hasankadı Beldesi yolu üzerindeki Kışla Sel Kapanına otomobil uçtu. İlyas Karakaş idaresindeki otomobilde bulunan Arif Karakaş son anda araçtan atlayarak canını kurtardı. İlyas Karakaş, babası Hüseyin Karakaş ve 2 kişinin daha bulunduğu otomobil sulara gömüldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine Bartın AFAD, jandarma ve 112 Acil ekipleri geldi. Dalgıçlar eşliğinde arama çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

