4 kişinin cinayet hükümlüsü, evdeki kuyuda yakalandı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Tuşba ilçesinde 2008 yılında, kan davası nedeniyle silahlı saldırı düzenlediği minibüsteki 4 kişiyi öldürüp, 16 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle 4 kez ömür boyu ve 231 yıl hapis cezası alan Rasim Şevgin (45), annesine ait evin içerisine kazdığı kuyuda yakaladı.

Tuşba ilçesine bağlı Çakırbey köyü yakınlarında 10 yıl önce, Van merkezden taziye ziyaretinden dönenlerin içinde bulunduğu minibüs uzun namlulu tüfeklerle tarandı. İki aile arasındaki kan davası nedeniyle meydana geldiği iddia edilen saldırıda 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Saldırı zanlısı olarak gözaltına alınan Rasim Şevgin, 7 yıl tutukluğunun ardından denetimli serbestlikle tahliye edildi. Olayla ilgili davanın 29 Ağustos 2018'de görülen karar duruşmasında, sanık Şevgin'e, 4 kişiyi 'tasarlayarak öldürme' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu, 16 kişinin yaralanmasından dolayı da 231 yıl hapis cezası verildi. Kararın ardından Rasim Şevgin'e ulaşılamadı.

Firari Şevgin'in yakalanması için Asayiş Müdürlüğü'nde görevli 2 polis, 2 aylık titiz bir çalışma yürüttü.

1 METRELİK KUYUDA YAKALANDI

Polisler, önceki gün Tuşba ilçesi Çakırbey Mahallesi'nde Rasim Şevgin'in annesinin evinin de aralarında bulunduğu 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Şevgin'in annesi K.Ş.'in evinde yapılan aramada, oda içerisinde bulunan büyük bir sandık dikkat çekti. Polis ekipleri tarafından kaldırılan sandığın altında, yaklaşık 1 metre derinlik ve 1 metre genişlikteki kuyuda saklanan Rasim Şevgin, yakalandı. Gözaltına alınan Şevgin, adliyeye sevk edildi.