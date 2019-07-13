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4 kişinin öldüğü Adana'da kaçak içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 10:27 | Son Güncelleme

ADANA'da metil alkol zehirlesiyle 4 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından, polis kent genelinde kaçak içki operasyonu yaptı.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da metil alkol zehirlesiyle 4 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından, polis kent genelinde kaçak içki operasyonu yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü'da bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçelerde 45 Ceyhan ilçesinde 15 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özellikle tekel bayilere yapılan baskınlarda 238 şişe kaçak içki, bin 1770 gümrük kaçağı sigara, bin 120 cinsel uyarıcı ilaç, 28 şişe etil alkol yakalandı. 7 işyerine 13 bin lira para cezası yazıldı. Ceyhan ilçesinde 15 işyerinde yapılan denetimlerde de 2 işyerine 4 bin 700 lira idari para cezası kesildi. 13 KİŞİ ÖLDÜ Mersin'de son 15 günde metil alkol zehirlenmesiyle hastanelere başvuran 31 kişiden 8'i, Niğde'de 1 kişi yaşamını yitirmişti. Adana'da yaşamını yitiren 4 kişi ile birlikte, 3 ilde metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirenlerin sayısı 13 oldu.

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