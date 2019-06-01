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4 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili 21 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 19:49 | Son Güncelleme

Niğde’nin Bor ilçesinde 4 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı tarla anlaşmazlığı kavgasında gözaltına alınan 47 şüpheliden 21’i tutuklandı.Bayat köyü nde iki aile arasındaki tarla anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı.

Niğde’nin Bor ilçesinde 4 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı tarla anlaşmazlığı kavgasında gözaltına alınan 47 şüpheliden 21’i tutuklandı.
Bayat köyü nde iki aile arasındaki tarla anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Fehim K., Ramazan K., Mehmet K. ve Mediha D. hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Olayla ilgili yürütülen soruşturmada olayda kullanıldığı düşünülen 8silah ele geçirildi, 47 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 47 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından Bor Adliyesine sevk edildi. Mahkeme tarafından 21 şüpheli tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. 26 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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