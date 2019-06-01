4 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili 21 kişi tutuklandı

Niğde'nin Bor ilçesine bağlo Bayat Köyü'nde iki aile arasındaki tarla anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Fehim K., Ramazan K., Mehmet K. ve Mediha D. hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

47 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada olayda kullanıldığı düşünülen 8 silah ele geçirildi, 47 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 47 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından Bor Adliyesine sevk edildi.

21 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkeme tarafından 21 şüpheli tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. 26 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

(İHA)



