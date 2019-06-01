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4 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili 21 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 20:05 | Son Güncelleme

Niğde’nin Bor ilçesinde 4 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı tarla anlaşmazlığı kavgasında gözaltına alınan 47 şüpheliden 21’i tutuklandı.

4 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili 21 kişi tutuklandı

Niğde'nin Bor ilçesine bağlo Bayat Köyü'nde iki aile arasındaki tarla anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Fehim K., Ramazan K., Mehmet K. ve Mediha D. hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

47 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada olayda kullanıldığı düşünülen 8 silah ele geçirildi, 47 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 47 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından Bor Adliyesine sevk edildi.

21 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkeme tarafından 21 şüpheli tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. 26 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Niğde Bor silahlı çatışma tutuklama

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