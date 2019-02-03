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4 kişinin öldüğü kazada annesinin karnındaki bebek de kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 12:37 | Son Güncelleme

Adana’nın Pozantı ilçesinde yolucu otobüsünün yön değiştiren hafif ticari araca çarpması sonucu anne, 2 çocuğu ve aynı aileden yaşlı bir adam hayatını kaybederken, kazada ölen 8.5 aylık hamile kadının bebeği de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Kaza, Pozantı ilçesi D-750 karayolunda meydana geldi.

Adana’nın Pozantı ilçesinde yolucu otobüsünün yön değiştiren hafif ticari araca çarpması sonucu anne, 2 çocuğu ve aynı aileden yaşlı bir adam hayatını kaybederken, kazada ölen 8.5 aylık hamile kadının bebeği de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Kaza, Pozantı ilçesi D-750 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam Hüseyin T.’nin kullandığı 01 ALS 01 plakalı yolcu otobüsü, önünde yön değiştirmeye çalışan Necim Ayağ yönetimindeki 67 TZ 988 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Necim Ayağ (65), Fidan Ayağ (31) ve kızı Cemre’nin (7) olay yerinde öldüğünü belirledi. Araç içerisinde bulunan Fidan Ayağ’ın eşi Hasan Ayağ (33) ile oğlu Emirhan (9) da Pozantı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Fidan Ayağ’ın 8.5 aylık hamile olduğu ve bir erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Cesedi Pozantı Devlet Hastanesine kaldırılan Fidan Ayağ’ın karnındaki bebeğin kalbinin attığı tespit edildi. Doktorlar hemen bebeği sezaryenle alarak yaşatmaya çalıştılar. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen gece bebek de hayatını kaybetti. Bir acı haber de yapılan tüm müdahalelere rağmen Emirhan’dan geldi. Çocuk hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti. Baba Hasan Ayağ’ın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Ayağ ailesinin Ankara’da yaşadığı, Hasan Ayağ’ın oto yıkamacıda çalıştığı, bir yakını hayatını kaybettiği için gittikleri Mardin’den cenaze töreninden döndükleri öğrenildi. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Morgda otopsiler tamamlandıktan sonra yakınları gözyaşları içinde cenazeleri teslim aldı. Fidan Ayağ’ın annesi Sadiye Can, morg önünde kızının ve torunlarının cenazesi alınırken ağıtlar yakarak ağladı.
Cenazeler toprağa verilmek üzere Mardin’in Sürgücü Mahallesi’ne götürüldü.

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