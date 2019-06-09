4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ MAKAS KAZASIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş'ta TEM Otoyolu'nda 3'ü çocuk, 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya makas atarak ilerlerken neden olduğu iddia edilen otomobildeki şüphelilerden Abdülsamet T.'nin babası Mehmet T. Bağcılar'daki bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Mehmet T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet T. çıkışta basın mensuplarının soruları üzerine "Ben vurmadım vuranın arkadaşının babasıyım. Ambulansı aradım. Kaçmadım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Mehmet T.'nin Asayiş Büro Amirliği'nden çıkışı

-Mehmet T'nin araca bindirilmesi

-Aracın ayrılması

-Genel ve detaylar

