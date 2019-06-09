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4 kişinin öldüğü makas kazasıyla ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 16:06 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta TEM Otoyolu'nda 3'ü çocuk, 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya makas atarak ilerlerken neden olduğu iddia edilen otomobildeki şüphelilerden Abdülsamet T.'nin babası Mehmet T.

4 kişinin öldüğü makas kazasıyla ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş'ta TEM Otoyolu'nda 3'ü çocuk, 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya makas atarak ilerlerken neden olduğu iddia edilen otomobildeki şüphelilerden Abdülsamet T.'nin babası Mehmet T. Bağcılar'daki bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Mehmet T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet T. çıkışta basın mensuplarının soruları üzerine "Ben vurmadım vuranın arkadaşının babasıyım. Ambulansı aradım. Kaçmadım" dedi.

4 kişinin öldüğü makas kazasıyla ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi4 kişinin öldüğü makas kazasıyla ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi

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