4 kişinin öldüğü makas kazasıyla ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ'ta TEM Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya neden olan araçta bulunan Abdülsamet T.'nin babası Mehmet T., Bağcılar'da gözaltına alındı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Mehmet T.'nin ilk ifadesinde, "Biz Beykoz'da yemek yedik. Hepimiz alkol aldık. Yemekten dönüyorduk. Kaza olduktan sonra şoka girdik"

dediği öğrenildi.

Beşiktaş TEM Otoyolu'nda 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü ve 10 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kazaya makas atan bir aracın neden olduğunu belirledi. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, makas atan araçta Yusuf A. (23), Abdülsamet T. (29) ve Merve Ş.'nin (17) olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda makas atan araçtaki şüphelilerden sürücü Yusuf A. ve Abdülsamet T.'yi arabasına alarak olay yerinden kaçıran Abdülsamet'in babası Mehmet T. 'nin Bağcılar'da olduğu tespit edildi. Mehmet T. burada gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi.