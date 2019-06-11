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4 kişinin öldüğü olayla ilgili köy muhtarı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 17:35 | Son Güncelleme

Kastamonu’da amca ile yeğenleri arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak gözaltına alınan üç şüpheli şahıstan köy muhtarı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İhsangazi ilçesine bağlı Bozarmut Köyünde su isale hattındaki arızanın giderilmesi sırasında iki aile arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışmada Kadir Gideroğlu (64) ile yeğenleri Mehmet Gideroğlu ve Hüseyin Gideroğlu, ayrıca Hüseyin’in eşi Merve Gideroğlu hayatlarını kaybetmişti.Olayın ardından yapılan soruşturma kapsamında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile İhsangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya karıştığını tespit ettikleri mevcut köy muhtarı E.

Kastamonu’da amca ile yeğenleri arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak gözaltına alınan üç şüpheli şahıstan köy muhtarı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İhsangazi ilçesine bağlı Bozarmut Köyünde su isale hattındaki arızanın giderilmesi sırasında iki aile arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışmada Kadir Gideroğlu (64) ile yeğenleri Mehmet Gideroğlu ve Hüseyin Gideroğlu, ayrıca Hüseyin’in eşi Merve Gideroğlu hayatlarını kaybetmişti.
Olayın ardından yapılan soruşturma kapsamında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile İhsangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya karıştığını tespit ettikleri mevcut köy muhtarı E. Gideroğlu, M. Gideroglu ve T. Gideroglu’nu gözaltına aldı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından köy muhtarı E. Gideroğlu, M. Gideroglu ve T. Gideroglu, geniş güvenlik önlemleri arasında Kastamonu’ya getirilerek burada adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları adli makamlarca köy muhtarı E. Gideroğlu tutuklandı, M. Gideroglu ve T. Gideroglu ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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