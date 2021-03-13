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  4. 4 kişinin ölümüne sebep olan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi

4 kişinin ölümüne sebep olan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi

13.03.2021 17:47 | Son Güncelleme:
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Bursa’da 4 kişinin öldüğü 2’si ağır 34 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Faruk E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa’da 4 kişinin öldüğü 2’si ağır 34 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Faruk E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Üzgün olduğunu söyleyen sürücü Faruk E. "Aracımın frenleri patladı. Selektör yapıp kornaya basarak seyrettim. Kırmızı ışık yandığı için araçlar kaçamadı. Çarpmaya engel olamadım" dedi.
Kaza, Bursa-Ankara Karayolu Kestel Barakfakih trafik ışıklarının bulunduğu bölgede dün akşam saatlerinde meydana geldi. 06 CHS 523 kupa, 16 AAC 360 dorse plakalı Faruk E. idaresindeki kedi kumu yüklü tır, Akiniş rampasından Bursa istikametine indiği sırada fireni boşaldı. Rampadan düzlüğe büyük bir hızla inen yüklü tır önce trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Önüne kattığı araçlarla karşı şeride geçen tır burada da Ankara istikametine giden araçlara çarptı. Bariyerleri aşan tır yol kenarındaki şantiye alanında bulunan hafriyat kamyonu ve pikap kamyonete çarparak durabildi. Savaş alanını andıran görüntülerin meydana geldiği kazada 4 kişi ölürken 2’si ağır 34 kişi yaralandı.
Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Faruk E., Sağlık kontrolünün ardından Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada ilk ifadesi alınan Faruk E., üzgün olduğunu söyledi. Faruk E. " Rampa aşağı indiğim esnada TIR’ın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, aralıksız şekilde kornama bastım. O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu, kaçamadılar. Tırın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım. Kaza sebebiyle üzgünüm", sözlerine yer verdi. Faruk E., emniyetteki işlemlerinin ardından "Taksirle Ölüme Sebebiyet Vermek" suçundan adliyeye sevk edildi.

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