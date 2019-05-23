4 kişinin ölüp 11 kişinin yaralandığı olayda tutuklanma sayısı 5’e çıktı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan 4 kişinin öldüğü ve 2’si polis 11 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın ardından jandarma ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 4 gün önce Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde yaşanmıştı. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma yaşanmış, yaşanan çatışma esnasında 21 yaşındaki Bilal Erman, 57 yaşındaki Murat Erman, 43 yaşındaki Fahri Harmancı ile 50 yaşındaki Bilal Uğur hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralanmıştı. Olay sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların yakınları arasında hastanede çıkan arbede polis ekiplerince engellenmiş daha sonrasında ise acil servis kısmına gelen bir şüpheli pompalı tüfekle ateş açmıştı. Hastanenin acil servis önünde meydana gelen olayda ise 2’si polis toplamda 4 kişi yaralanmıştı.

4 kişinin ölüp, 11 kişinin yaralandığı olay sonrasında jandarma ve polis ekiplerince konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olaya karıştıkları öğrenilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen şüphelilerden A.E. ve K.E. geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Jandarma ekipleri tarafından ek gözaltı süresi istenen K.H. ve O.G.’de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil girişine aracıyla gelen ve araçtan iner inmez pompalı tüfeğiyle rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayan S.M. polis ekiplerince kaçarken etkisiz hale getirilmiş ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Meydana gelen silahlı çatışma ve sonrasında hastanede devam eden olaylarla ilgili şimdiye kadar toplamda 5 kişi tutuklandı. Olay sonrasında firari olarak aranan Y.E ve M.E. jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınarak adli işlemlerine başlandı.

