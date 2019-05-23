HABER

4 kişinin ölüp 11 kişinin yaralandığı olayda tutuklanma sayısı 5’e çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 14:35 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan 4 kişinin öldüğü ve 2’si polis 11 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın ardından jandarma ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, 4 gün önce Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde yaşanmıştı.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan 4 kişinin öldüğü ve 2’si polis 11 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın ardından jandarma ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 4 gün önce Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde yaşanmıştı. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma yaşanmış, yaşanan çatışma esnasında 21 yaşındaki Bilal Erman, 57 yaşındaki Murat Erman, 43 yaşındaki Fahri Harmancı ile 50 yaşındaki Bilal Uğur hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralanmıştı. Olay sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların yakınları arasında hastanede çıkan arbede polis ekiplerince engellenmiş daha sonrasında ise acil servis kısmına gelen bir şüpheli pompalı tüfekle ateş açmıştı. Hastanenin acil servis önünde meydana gelen olayda ise 2’si polis toplamda 4 kişi yaralanmıştı.
4 kişinin ölüp, 11 kişinin yaralandığı olay sonrasında jandarma ve polis ekiplerince konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olaya karıştıkları öğrenilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen şüphelilerden A.E. ve K.E. geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Jandarma ekipleri tarafından ek gözaltı süresi istenen K.H. ve O.G.’de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil girişine aracıyla gelen ve araçtan iner inmez pompalı tüfeğiyle rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayan S.M. polis ekiplerince kaçarken etkisiz hale getirilmiş ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Meydana gelen silahlı çatışma ve sonrasında hastanede devam eden olaylarla ilgili şimdiye kadar toplamda 5 kişi tutuklandı. Olay sonrasında firari olarak aranan Y.E ve M.E. jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınarak adli işlemlerine başlandı.

Kaçmak için çok uğraştı ama... Vahşi doğanın acımasız yüzü Kaçmak için çok uğraştı ama... Vahşi doğanın acımasız yüzü
Eyüpsultan’da inşaat çukurunda hayatını kaybeden Baran, son yolculuğuna uğurlandıEyüpsultan’da inşaat çukurunda hayatını kaybeden Baran, son yolculuğuna uğurlandı
İslahiye’de zincirleme kaza: 1 yaralıİslahiye’de zincirleme kaza: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.