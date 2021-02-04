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  4. 4 kişinin şehit edildiği saldırıya katılan teröriste 5 kez müebbet

4 kişinin şehit edildiği saldırıya katılan teröriste 5 kez müebbet

04.02.2021 13:15 | Son Güncelleme:
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Van’da 5 yıl önce 3’ü güvenlik korucusu 4 kişinin şehit olduğu saldırıya katıldığı belirlenen teröriste 5 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, 9 Kasım 2016’da Başkale ilçesinde güvenlik korucularının içinde bulunduğu araca yönelik saldırıya katıldığı belirlenen PKK’lı terörist E.G.

Van’da 5 yıl önce 3’ü güvenlik korucusu 4 kişinin şehit olduğu saldırıya katıldığı belirlenen teröriste 5 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, 9 Kasım 2016’da Başkale ilçesinde güvenlik korucularının içinde bulunduğu araca yönelik saldırıya katıldığı belirlenen PKK’lı terörist E.G. hakkında açılan davanın karar duruşması Van 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanığın tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS’le bağlandığı duruşmada, avukatı hazır bulundu.
Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, 3 güvenlik korucusu ve 1 sivil kişinin şehit olduğu saldırıya katıldığı belirlenen sanık E.G.’nin, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek", "Terör örgütüne üye olmak" suçlarından 5 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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