HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 4 kişinin tecavüzüne uğradı! İğrenç olayda yeni gelişme

4 kişinin tecavüzüne uğradı! İğrenç olayda yeni gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2020 20:54 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 16 yaşındaki G.D.'nin tecavüze uğrayıp hamile kaldığı iddiası üzerine jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

4 kişinin tecavüzüne uğradı! İğrenç olayda yeni gelişme

Antalya'da yaşayan Cennet D., katıldığı bir televizyon programında Pazarcık'ta babasının yanında kalan kızı G.D.'ye 4 kişinin tecavüz ettiğini öne sürüp, 2 aylık hamile olduğunu söyledi. Cennet D. ayrıca, Antalya Kemer Jandarma Komutanlığı’na giderek kızına tecavüz edenler hakkında şikayetçi oldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında dün sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.G. (25), F.K. (24), N.A. (21), A.M.K. (23), A.A. (19) ve K.C. (17) gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden A.A. ve K.C. serbest bırakılırken, M.G., F.K., N.A. ve A.M.K. ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı! 150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı!
Anlattıkları kan dondurmuştu! İğrenç olayda yeni gelişmeAnlattıkları kan dondurmuştu! İğrenç olayda yeni gelişme
Uykuya dalamıyorsanız bu hastalık sizi bekliyor olabilir! Uykuya dalamıyorsanız bu hastalık sizi bekliyor olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Tepki çeken poz! 'Mide bulandırıcı...'
Tepki çeken poz! 'Mide bulandırıcı...'
Çalışandan patronunu şoke eden şaka! Gözlerine inanamadı
Çalışandan patronunu şoke eden şaka! Gözlerine inanamadı
Erdoğan'dan 'idam' ve AYM' açıklaması: Onaylarım
Erdoğan'dan 'idam' ve AYM' açıklaması: Onaylarım
Fuhuş için trans bireyle buluştu, hayatının şokunu yaşadı
Fuhuş için trans bireyle buluştu, hayatının şokunu yaşadı
Meclis'te yeni yasama dönemi başladı!
Meclis'te yeni yasama dönemi başladı!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak?
Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esra Erol’da programında duyuruldu! Mide bulandıran olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı
Anlattıkları kan dondurmuştu! İğrenç olayda yeni gelişme
Ekim ayında deniz keyfi!
Ekim ayında deniz keyfi!
Eşi darp edip bebeğini balkondan sarkıtmıştı! Yeni görüntüleri ortaya çıktı
Eşi ve bebeğine dehşeti yaşatmıştı! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Belgeselleri aratmayan kareler! Burası Erzurum
Belgeselleri aratmayan kareler! Burası Erzurum
Bir kentin ihtiyacını karşılıyordu! Barajdaki su çekilince ortaya çıktı
Bir kentin ihtiyacını karşılıyordu! Su çekilince ortaya çıktı
Dehşete düşüren olay! Annesi ve kız kardeşini bıçakla rehin alıp, polise saldırdı
Bursa'da dehşet! Annesi ve kardeşini rehin alıp polise saldırdı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.