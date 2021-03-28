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  4. 4 kişinin yaralandığı, 1 kişinin de öldüğü olayda şüpheli sayısı 11’e yükseldi

4 kişinin yaralandığı, 1 kişinin de öldüğü olayda şüpheli sayısı 11’e yükseldi

28.03.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

verecek kavgasında silah ve bıçakla yaralanan 5 kişiden 1’i bugün yaşamını yitirdi.

verecek kavgasında silah ve bıçakla yaralanan 5 kişiden 1’i bugün yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı ise 11’e yükselirken, 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Olay, 2 gün önce Düzce merkeze bağlı Şerefiye Mahallesi Rasim Betirpaşa Bulvarındaki bir iş merkezinin 3. katında bulunan inşaat firmasında meydana geldi. Alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, 4 kişi silahla, 1 kişi ise bıçaklanarak yaralandı. Şahıslar olay yerinden kaçarken, yaralılar ise ihbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Silahla yaralanan şahıslardan İzzet Dev (43), tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.
Olay ile ilgili geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri ise olay yerinden kaçan şahısları tespit ederek operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda İ.T., A.T., C.K., M.K., K.Ç., R.Z., M.Ö., S.B., A.Ç., N.T. ve M.E. gözaltına alınarak, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Ayrıca olayla ilgili olarak 3 şüphelinin daha arandığı, yakalanan 11 şahsın da polis merkezindeki işlemlerinin ardından ’kasten adam öldürme’ ve ’kasten yaralama’ suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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