HABER

4 kişinin yaralandığı kaza, kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 14:26 | Son Güncelleme

ADANA'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

4 kişinin yaralandığı kaza, kamerada

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Kaza, Çukurova ilçesinde bulunan Kabasakal Mezarlığı önünde meydana geldi. Aziz Özden yönetimindeki 01 BZ 817 plakalı otomobil, ana yoldan mezarlığa giriş yapmak isteyen Şabidin Karaoğlu'nun kullandığı hafif ticari araca çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 4 kişi, itfaiye ekibince yaralı kurtarıldı. Sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

4 kişinin yaralandığı kaza, kamerada4 kişinin yaralandığı kaza, kamerada4 kişinin yaralandığı kaza, kamerada4 kişinin yaralandığı kaza, kamerada

PARTNERMeğer bu görünümü elde etmenin bir yolu varmışMeğer bu görünümü elde etmenin bir yolu varmış
Nikah yerine mezara gittiNikah yerine mezara gitti
Kayıp Mustafa 21 saat sonra bulundu, 'Götürmeyin, kızarlar' diye ağladıKayıp Mustafa 21 saat sonra bulundu, 'Götürmeyin, kızarlar' diye ağladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.