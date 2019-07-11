4 kişinin yaralandığı kaza, kamerada

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, Çukurova ilçesinde bulunan Kabasakal Mezarlığı önünde meydana geldi. Aziz Özden yönetimindeki 01 BZ 817 plakalı otomobil, ana yoldan mezarlığa giriş yapmak isteyen Şabidin Karaoğlu'nun kullandığı hafif ticari araca çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 4 kişi, itfaiye ekibince yaralı kurtarıldı. Sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

