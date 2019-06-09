4 kişinin yaralandığı kazayı sosyal medyadan canlı yayınladı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası bir kişinin sosyal medyadan canlı yayın yapması ise dikkat çekti. Kaza, saat 23.45 sıralarında Yunusemre ilçesi Hozköy Caddesi ile Yeni Mahalle 4800 Sokak kesişimi üzerinde meydana geldi. İbrahim Şahin (34) yönetimindeki 20 RK 352 plakalı otomobil, Erhan Kızmaz (41) yönetimindeki 09 D 6484 otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü ile araçtaki P.S. (27), H.Y. (28) ve H.K. (29) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIP YAPTI Öte yandan, kazayı gören çevredekiler bölgeye gelerek olay yerindeki çalışmaları izleyip, cep telefonlarıyla kazayı görüntüledi. Kazanın olduğu bölgedeki bir kişi ise kazanın ardından sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

