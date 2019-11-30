4 kişinin yaralandığı silahlı çatışma kamerada

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, eğlence merkezinde iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 14 kişiden 4'ü tutuklandı. Olayın anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki eğlence merkezinde 17 Kasım gecesi meydana geldi. Eğlence merkezinde, iki grup arasında iddiaya göre laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. İşletme sahiplerinin araya girmesi üzerine ayrılan taraflar, sokakta yeniden tartışmaya başladı. Bu sırada araca binen bir grup, eğlence merkezi önündekilere küfür etti. Gruptan bir kişi de tabancayla ateş etti. Karşı tarafın da ateşle karşılık vermesiyle kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Sokaktakiler panik halde kendilerini park halindeki araçların arkasına atıp korunmaya çalışırken, bazıları da iş yerine girip masaları siper aldı.

4 KİŞİ YARALANDI

Sokaktakiler, iş yerine sığınan grup üzerine uzun süre ateş etmeye devam etti. Çeşitli yerlerine kurşun isabet eden 4 kişi yaralandı. Yaralılar sürünerek girdikleri iş yerinde kendilerini korumaya çalıştı. Karşı taraftaki grubun bir süre sonra araçlarına binip olay yerinden ayrılmasıyla silahlı çatışma sona erdi.