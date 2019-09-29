4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Çobanlar ilçesinde, husumetli iki grup arasında markette çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı. Kavga anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Çobanlar ilçesinde meydana geldi. Markette karşılaşan ve aralarında husumet olan Orhan U. ile Mehmet B., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan U. ile tarafları ayırmaya çalışan Osman U., Mehmet B.'nin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı. Olay yerinden kaçan Mehmet B., evinin önünde karşılaştığı Sefa U. ve Mehmet U.'ya da ateş ederek, çeşitli yerlerinden yaraladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Orhan U., Osman U., Sefa U. ve Mehmet U., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Polis, Mehmet B. ile kavgaya karıştığı ileri sürülen Osman B. ve Kadir T.'yi gözaltına aldı.