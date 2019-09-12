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4 kişiye umut olacak organlar hava ambulansıyla yola çıktı

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.09.2019 15:31 | Son Güncelleme

Merdivenden düşerek hayatını kaybeden 40 yaşındaki Selda Çağlak’ın organları 4 kişiyi hayata bağlayacak.Bor İlçesi Kemerhisar beldesinde evlerinin merdiveninden düşerek ağır yaralanan Selda Çağlak, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

4 kişiye umut olacak organlar hava ambulansıyla yola çıktı

Merdivenden düşerek hayatını kaybeden 40 yaşındaki Selda Çağlak’ın organları 4 kişiyi hayata bağlayacak.
Bor İlçesi Kemerhisar beldesinde evlerinin merdiveninden düşerek ağır yaralanan Selda Çağlak, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda hayata tutunamayan genç kadın hayatını kaybetti. Ailesi ise genç kadının organlarının bağışlanmasını istedi. Niğde’de gerçekleşen Kalp Hava Ambulansı ile Ankara’ya, 2 böbrek Adana’ya karaciğer ise Gaziantep illerinde nakil bekleyen hastalara hava ambulansı ile gönderildi.
sonucu hayata veda eden bir hastanın ailesinin organlarını bağışlaması üzerine Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yapılan donör operasyonu gerçekleştirildi. Kadavradan kalbi, böbrekleri ve karaciğeri alınarak ülkenin çeşitli yerlerinde organ bağışı bekleyen 4 hastaya gönderildi.
Yapılan Organ nakli İle ilgili bilgi veren ve özellikle Organ bağışına dikkat çeken Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın, “Türkiye çok sayıda kalp, böbrek, karaciğer ve kornea bekleyen hastalarımız buluyor ve yine bunların büyük bir çoğunluğu çocuklardan oluşmaktadır. Bugün çok önemli bir organizasyon gerçekleştiriyoruz, travma sonucu 40 yaşlarında vefat eden hastamıza rahmet ve ailesine sabırlar diliyoruz. Ayrıca anlayışları için ve duyarlı davranışları içinde ailesine ayrıca teşekkür ediyoruz. Vefat eden hastamızdan kalp, bir karaciğer bekleyen hastamız ve 2 böbrek bekleyen hastamız şifa bulacak. Bundan sonra bu farkındalığın inşallah daha da artacağını ümit ediyoruz. Ülkemizde canlı nakil sayısı oldukça fazla ancak kadavra bağışı bir o kadar az sayıda, bu nedenle farkındalık oluşturup ülkemizde sağlık sorunlarını çözüme kavuşturmak en büyük hedefimizdir” dedi.
Onların ocağı sönmesin
Organ nakli için aile arasında karar aldıklarını belirten Kuzeni Makbule Ateş, ‘‘Bizim acımız çok büyük. Umut bekleyenlere bizde umut olmak için organlarını bağışlamak istedik. Biz kaybettik ama 4 kişiye organları gidecekmiş. Onların ocağı sönmesin, ocağı yansın. Bizim ocağımız söndü onların yansın istedik. Bu yüzden organlarını bağışladık’’ dedi.

4 kişiye umut olacak organlar hava ambulansıyla yola çıktı

4 kişiye umut olacak organlar hava ambulansıyla yola çıktı

4 kişiye umut olacak organlar hava ambulansıyla yola çıktı

4 kişiye umut olacak organlar hava ambulansıyla yola çıktı

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