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4 kişiyi öldüren cani için rapor bekleniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 08:55 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde iftar sofrasında ailesinin 4 ferdini tabanca ile öldüren sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan rapor bekleniyor.2018 yılı mayıs ayında meydana gelen olayda, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Hamza Sakin, iftar saatinde tabancasını çekip dehşet saçtı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde iftar sofrasında ailesinin 4 ferdini tabanca ile öldüren sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan rapor bekleniyor.
2018 yılı mayıs ayında meydana gelen olayda, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Hamza Sakin, iftar saatinde tabancasını çekip dehşet saçtı. Hamza Sakin (42), babası Hasan Sakin ile çocukları Rümeysa (18) ve Süleyman’a (15) kurşun yağdırdı. Sakin, kaçmaya çalışan eşi Havva Sakin’i (38) de sığındığı evin önündeki sundurmada yakalayıp tabancayla vurduktan sonra boğazına bıçağı sapladı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen polis ve jandarma ekipleri ile sağlık görevlileri, Hasan Sakin ile gelini Havva ve torunları Rümeysa ve Süleyman’ın öldüğünü belirlendi. Aile efradının üzerine iki şarjör boşaltan Hamza Sakin tutuklandı.
Bursa 12.’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde "yakın akrabayı öldürmek" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezası talebiyle hakkında dava açılan Hamza Sakin’in yargılanmasına devam edildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, “Ruhsatlı olan tabancamı 6 ay önce satın aldım. Eşimin beni aldattığından şüpheleniyordum. Son zamanlarda benden uzak durmaya başladı. Olay akşamı iftar olduğu için hep birlikte sofraya oturduk. O sırada çocuklar annesine fahişe deyince, eşim de oğlana nonoş dedi. Babam da ailemden yana oluyordu. Birden kendimi kaybettim ve tabancamı çıkarıp ateş ettim. Bir anlık gaflet sonucu hepsini öldürdüm. Tabancamı onları öldürmek için almadım” dedi.
Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanmasına, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan raporun beklenmesine karar verip duruşmayı erteledi.

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