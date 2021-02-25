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4 kişiyi öldüren şahsın yargılanmasına başlandı

25.02.2021 18:17 | Son Güncelleme:
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4 kişiyi öldüren şahsın yargılanmasına başlandı

Sivas’ta sevdiği kadının ailesinden 4 kişiyi öldüren cinayet zanlısının yargılanmasına başlanıldı.

Sivas’ta sevdiği kadının ailesinden 4 kişiyi öldüren cinayet zanlısının yargılanmasına başlanıldı. Duruşmaya SEGBİS üzerinden katılan zanlı sevdiği kadını suçladı.

Sivas’ta Dursun Denli isimli şahıs Kurban Bayramı arifesinde, kendisiyle evlenmekten vazgeçen kadının ailesinin yaşadığı evi silahla basmıştı. Zanlı 41 yaşındaki Gülbeyaz G. isimli kadının annesi Döndü Kandur’u, babası Turgut Kandur’u, kardeşi Serkan Kandur’u ve kardeşinin hamile eşi Beyza Kandur’u öldürdü. Olay sonrası kaçan zanlı, polis ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde yaralı olarak yakalandı. Zanlının yargılanmasına bugün Sivas 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmayla başlanıldı. Dursun Denli duruşmaya SEGBİS sistemi üzerinden katıldı. Duruşmada zanlının "Beni cezaevine diğer 4 kişiyi de mezara gönderdi. Bunun tek sebebi Gülbeyaz’dır" sözleri dikkat çekti. Duruşma tanıkların ve müştekilerin dinlenmesiyle sona erdi.
Zanlı Dursun Denli’nin tutukluluğuna devam edilirken duruşma Nisan ayına ertelendi.

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