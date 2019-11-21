4 kıta 18 ülkeye ihraç ediyorlar, Hollywood’un yıldızlarının vazgeçilmezleri arasında

Sivas’tan 4 kıta 18 ülkeye satılan Sivas’a özgü travertenler, Hollywood’daki ünlülerin evlerini süslüyor.

Sivas’ın çeşitli bölgelerinde 4 farklı mermer ocağından çıkartılan renkleri ve desenleriyle Sivas’a özgü mermer ve traverten 4 kıta da 18 farklı ülkeye ihraç ediliyor. Su emici özelliği ve sağlamlığıyla dikkat çeken Sivas traverteni Hollywood’un ünlüleri başta olmak üzere iş dünyasının öne çıkan isimleri tarafından tercih ediliyor. Dünya’nın bir çok ülkesinde dev projelerde kullanılan Sivas mermer ve traverten, 2022 yılında Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası mücadelelerine ev sahipliği yapacak stadyumlarda da kalitesiyle tercih edildi.

Sivas’ta zengin traverten yataklarına sahip

Yönetim kurulu üyesi ve Maden Mühendisi olan Koray Gülaçtı yaptığı açıklamada Sivas’ın zengin traverten yataklarına sahip olduğunu belirtip, “Sivas mermer ve traverten konusunda oldukça verimli ve yüksek potansiyele sahip bir şehrimiz. Sivas Türkiye‘de rezerv bakımından çok önemli yere sahip. Firmamız 2007 yılında Organize Sanayi Bölgesinde kuruldu, yaklaşık 140 personelimiz ile fabrikamız 3 vardiya şeklinde çalışmaya devam etmektedir. Firmamız bünyesinde 4 tane ocak bulunmaktadır. Bu ocaklarımızdan dünya piyasasında söz sahibi olan önemli taşlar çıkmaktadır. Sivas’ta özellikle imza taşlar diyebileceğimiz çok önemli taşlarımız çıkmaktadır” dedi.