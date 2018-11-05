4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugayı darbe davası

Darbe girişiminden habersiz olduğunu, kendisine "tuzak" kurulduğunu ileri süren Yıldırım, "15 Temmuz günü bana ve askerlerime tuzak kurulmuş, bizimle birlikte olay yerindeki polislere ve birçok kamu personeline de tuzak kurulmuş." ifadesini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personelinin eylemleriyle ilgili davada sanık savunmaları alındı.

Sanık Yıldırım, olaylar sırasında emniyet binasına girdiğini ancak buradan hiçbir evrak almadığını ileri sürdü.

Davanın görülmesine yarın Yıldırım'ın savunmasının alınmasıyla devam edilecek.

- İddianameden

İddianamede sanık Yıldırım'ın, olay tarihinden yaklaşık bir ay önce başka birliğe tayin olmasına rağmen olay gecesi 28. Mekanize Piyade Tugayındaki eski görev yerine geldiği ve Ankara Emniyet Müdürlüğüne zırhlı araçlarla giderek darbe teşebbüsüne katıldığı ifade ediliyor.

Firari "yurtta sulh konseyi" üyelerinden eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun emirleri doğrultusunda hareket ettiği belirtilen Yıldırım'ın, darbeciler tarafından oluşturulan "Türkiyem" adlı WhatsApp grubuna attığı mesajlar ile emniyet binasına hava saldırısı gerçekleştirilmesini talep ettiği ve bölgede yaşanan ölümlerden sorumlu olduğu kaydediliyor.

