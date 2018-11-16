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4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugayı darbe davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 18:42 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesi kararlaştırıldı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından ara karara yönelik mütalaa için cumhuriyet savcısına söz verildi.

Ardından ara kararını açıklayan mahkeme, "mevcut delil durumu", "kuvvetli suç şüphesinin varlığı" ve "bu aşamada adli kontrol şartlarının yetersiz kalacağı" gerekçesiyle sanıkların tahliye talebini reddederek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Davanın 21 Kasım'da görülecek duruşmasında, sanık avukatlarının beyanlarının tamamlanması halinde mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

Savcı, davanın 27 Nisan 2018'deki duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını açıklamış, tutuklu 74 sanığın, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını, 2'si firari 189 sanığın dosyalarının ayrılmasını talep etmişti.

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15 Temmuz 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ara karar darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

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