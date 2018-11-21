4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugayı darbe davasında karar

Mahkeme heyeti ayrıca Ejder Yıldırım, Savaş Kurnaz, İdris Başkaya, Ümit Acar, Tarık Kaya, Caner Kaynar, Kürşat Aydoğdu, Devrim soylu, Abdullah Celen, Gökhan Şahin, Şefran Kızılçay, Aydın odabaşı, Hamza Berk, Mustafa Fidan, Ömer İşler, Tahsin Aslan Yakuli, Yahya Aksoy, Mehmet Nahırcıoğlu, Barış Caner ve Koray Özdemir'e, "kasten öldürmek" suçundan 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da toplam 4 bin 65'er yıl hapis cezası verdi.

Eski yarbay Ejder Yıldırım'ı "kasten öldümek" suçundan ayrıca 2 kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, Hacı Ahmet Aslıhan'ın da "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 15 yıl ile cezalandırılmasına hükmetti.

Tutuksuz sanıklar Serkan Yağlı ve Koray Özdemir için yakalama emri düzenlenmesine karar veren mahkeme, diğer sanıkların dosyasını başka bir esastan görüşmek üzere ayırdı.

