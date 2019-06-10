4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugayı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin, dosyası tefrik edilen 199 kişinin yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuksuz sanıkların yanı sıra taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme, daha önce haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen 74 kişiyle aynı davada yargılanan ve dosyaları ayrılan tutuksuz sanıkların diyeceklerini dinledi.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, yurt dışı çıkış yasağına devam edilmek üzere sanıkların imza atma şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasını kararlaştırdı.

Firari sanıklar Yaşar Adıyaman ve Ercan Türkben hakkındaki yakalama emirlerinin devamına karar veren mahkeme, bilgi ve belgeleri incelemek üzere süre talep eden sanık ve avukatlarına gelecek celseye kadar süre verilmesine hükmetti.

Duruşma, 9 Aralık'a ertelendi.

