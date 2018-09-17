4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugayı'ndaki eylemlerle ilgili dava

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlerle ilgili davaya devam edildi.
Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde eski albay Hacı Ahmet Aslıhan'ın savunmasını tamamlamasının ardından sanık eski üsteğmen Hakan Yaşar savunma yaptı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı MEBS Başkanlığı'nda görevli Yaşar, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.
Hiçbir terör örgütüyle ilişkisi olmadığını savunan Yaşar, eve dönüş güzergahında bulunan 28. Mekanize Tugayı'na güzergahtaki yoğunluktan dolayı, anlık gelişen bir olay neticesinde girdiğini iddia etti.
Yaşar, sonrasında da tugaydan çıkmasına izin verilmediğini iddia ederek, 3-4 kişi haricinde kimseyle iletişim kurmadığını, sabaha kadar hiçbir eylemde bulunmadan beklediğini öne sürdü.
- ZPT ile Ankara Emniyet Müdürlüğüne gitmiş
Sanık eski asteğmen Hamza Berk ise 28. Mekanize Piyade Tugayı'nda görevli olduğunu, 15 Temmuz'da da nöbet tuttuğunu söyledi.
Günlük faaliyetlerin ardından yeni gelen askerlerle ilgili evrakları düzenlerken üsteğmen Mustafa Fidan'ın postasının gelip acilen çağırdığını söylemesi üzerine yanına gittiğini anlatan Berk, Fidan'ın "Alarm emri geldi." dediğini aktardı.
Berk, Fidan'ın neden alarm verildiğini bilmediğini ancak askerleri içtimaya çıkarmasını istediğini dile getirerek, alarm sebebini rütbeli diğer askerlerden de öğrenemediğini öne sürdü.
Garaj bölgesinde tabur komutanı yarbay Ejder Yıldırım ile binbaşı Mustafa Çınaruygan'ı gördüğünü bildiren Berk, üsteğmen Ümit Acar'ın, "araç bin" emri vermesi üzerine astsubay Eray Demir'in de bulunduğu ZPT'ye bindiğini kaydetti.
Berk, nereye gittiklerini görmediğini ve bilmediğini ancak Acar'ın içinde bulunduğu aracı takip ettiklerini öğrendiğini ifade ederek, bu gelişmelerin terör saldırısı sebebiyle olduğunu sandığını iddia etti.
Yarım saat kadar ilerledikten sonra TOMA'ların yolu kapatması üzerine araçların durduğunu, yarbay Ejder Yıldırım'ın kendi aracından inip bir ZPT'ye geçtiğini gördüğünü anlatan Berk, Ejder Yıldırım'ın ve üsteğmen Ali Görmez'in havaya ateş ettiğini söyledi.
Berk, ZPT'lerin TOMA'ları ittirdiğini, ayrıca Ejder Yıldırım'ın yere doğru da ateş ettiğini, polis yelekli birinin yaralandığını da belirterek, anormal bir durum olduğunu anladığını ileri sürdü.
ZPT'nin içine girerek polise ya da vatandaşlara ateş edilmemesini ve sürücüye kendilerini buradan uzaklaştırmasını emrettiğini savunan Berk, ancak arka tarafın dolu olması sebebiyle geri gidemediklerini anlattı.
Berk, bir patlama olduğunu, bir helikopterin etrafı taradığını ifade ederek, öndeki araçlar hareket ettikten sonra bulunduğu ZPT'nin de ilerlemeye başladığını kaydetti.
"Ben de kışlaya dönüyoruz sandım." diyen Berk, bir süre sonra dışarı baktığında Ankara Emniyet Müdürlüğü bahçesine girmiş olduklarını gördüğünü bildirdi.
Berk, araç sürücüsüne buradan çıkmasını söylediğini, arkadaki araca da geri gitmesini el işareti yaparak anlatmaya çalıştığını ancak çıkamadıklarını iddia ederek, aracın kapaklarını kapattırdığını söyledi.
Sadece silah kulesinin kapağının kapatılamadığını bildiren Berk, bir süre sonra ateş edilmeye başlandığını, durumun terör saldırısına müdahale olmadığını ama ne yaşandığını hala anlamadığını ileri sürdü.
Berk, kendilerini teslim almaya gelen polislerin darbe girişimi olduğunu söylediğini belirterek, kimseye ateş etmediğini, ateş etme emri de vermediğini savundu.
Vatani görevini yerine getirdiği sırada, bölük nöbetçisi olarak hukuka uygun emirleri yerine getirdiğini aktaran Berk, suçlamaları kabul etmedi.
Duruşmada savunma yapan sanık eski binbaşı İbrahim Köymen de beraat talebinde bulundu.
Duruşma yarına ertelendi.
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