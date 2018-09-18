4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugayı'ndaki eylemlerle ilgili dava

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlerle ilgili davada sanıkların savunmaları alınıyor.
Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.
Sanık eski teknisyen astsubay İdris Başkaya, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı yaptığı savunmasında suçlamaları kabul etmedi.
15 Temmuz'da mesai sonrası eve gittiğini belirten Başkaya, o gün büyük oğlunun doğum günü olduğunu ve bunu kutladıkları sırada 22.05 gibi bölük nöbetçisi Gökhan Şahin'in arayıp, alarm verildiğini, tabur nöbetçisi Mustafa Fidan'in emriyle birliğe katılmasını aktardığını bildirdi. Fidan'ı arayıp emri sorduğunu ayrıca "En seri vasıtayla birliğinize katılın" mesajı geldiğini, bu nedenlerle kışlaya gittiğini anlatan Başkaya, garajlar bölgesinde zırhlı araçları çalışır vaziyette gördüğünü dile getirdi.
Başkaya, tabur komutanı Ejder Yıldırım ve tabur komutanı vekili Mustafa Çınaruygan’ı burada gördüğünü belirterek, sonrasında emniyet ve Genelkurmay'a terör saldırısı olduğunun söylendiğini, ardından da zırhlı araçlarla kışla dışına çıktıklarını kaydetti.
Ankamall civarındayken zırhlı aracın TOMA'yı ittiğini görmediğini ancak sarsıntısını hissettiğini öne süren Başkaya, köprü üzerinde vatandaşların "Burada ne yapıyorsunuz. Kışlanıza geri dönün." söylemleri üzerine kanunsuz bir durum olduğunu anladığını savundu.
Başkaya, araçtaki üsteğmenin şoka girdiğini, bunun üzerine kışlaya dönmelerini söylediğini, vatandaş kalabalığından dolayı 02.00 civarında 2 No'lu nizamiyeden birliğe giremediklerini ifade etti. Başkaya, birliğe, yaklaşık yarım saat yol katettikten sonra 5 No'lu nizamiyeden giriş yapabildiklerini öne sürdü.
Herhangi bir eyleme katılmadan kışlaya döndüklerini iddia eden Başkaya, 18 Temmuz Pazartesi günü Merkez Komutanlığına götürüldüğünü, sonrasında da gözaltına alındığını söyledi.
"Ben hain değilim, masumum." diyen Başkaya, hiçbir terör örgütüne üye olmadığını savundu.
Başkaya, beraatini istedi.
- Telefon emriyle tugaya gitmiş
Sanıklardan İsmail Bozkuş da 15 Temmuz'da Kara Harp Okulu öğrenci alımlarında görevli olduğunu, o gün akşam okuldan aranarak 28. Mekanize Piyade Tugayı'na katılmasına yönelik emir verildiğini öne sürdü.
Sivil ve silahsız olarak tugaya gittiğini, gittikten kısa bir süre sonra da darbe girişimi olduğunu öğrendiğini anlatan Bozkuş, tugayda kimseyi tanımadığını ve kimseden bilgi alamadığını belirtti.
Bozkuş, birliği terk etmeye çalıştığını ancak nizamiyede bulunan personelin giriş çıkışların yasak olduğunu söylemesi üzerine tugay bahçesine döndüğünü ve sabaha kadar bir eylemde bulunmadan beklediğini savundu.
Telefonla verilen emir üzerine, mutlak itaat anlayışıyla tugaya gittiğini ve başka suçu olmadığını iddia eden Bozkuş da beraat talebinde buludu.
Sanık eski astsubay İsmail Ercan da savunmasında herhangi bir eylemde bulunmadığını, 28. Mekanize Tugayı'nda otoparktaki aracında sabaha kadar beklediğini söyledi.
Sanık eski astsubay Mehmet Soykenar'ın da savunma yaptığı duruşmaya öğle arası verildi.
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