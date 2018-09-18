4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugayı'ndaki eylemlerle ilgili dava

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlerle ilgili davaya devam edildi.
Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan sanık eski uzman çavuş Kürşat Aydoğu, suçlamaları kabul etmedi.
Aydoğdu, uzman çavuşların "icracı" olduğunu, emirleri yerine getirdiğini belirterek, "Bize 'öl' derler ölürüz. O kadar güveniriz komutanlarımıza, daha doğrusu güvenirdik." diye konuştu.
15 Temmuz'da tabur komutanın çağırması üzerine emre uyduğunu ve kışlaya gittiğini anlatan Aydoğdu, Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme (KOKTOD) tatbikatı kapsamında emir aldığı zannıyla hareket ettiğini öne sürdü.
Aydoğdu, komutanlarına ne için geldiklerini ya da tatbikat için izin olup olmadığını soramadıklarını, sadece emirlere uyduklarını tekrarlayarak, üzerinde silah ya da mühimmat olmayan bir cipe bindiğini söyledi. Bindiği aracın Ankamall karşısındaki köprü üstünde durduğunu, bu sırada çevrede polis ya da vatandaş olmadığını öne süren Aydoğdu, daha sonra ilerleyerek emniyet nizamiyesini 30-40 metre geçtiklerini kaydetti.
"Bize 'araç bin' emri verildi. Bulunduğumuz yerde çatışma olmadı." diyen Aydoğdu, ardından 400 metre ileride, emniyet yerleşkesinin bittiği köprü sapağında durduklarını ve gelen araçları güvenlik gerekçesiyle başka istikamete yönlendirdiklerini belirtti.
Aydoğdu, bu sırada çatışma başladığını ifade ederek, mala veya cana zarar vermediğini iddia etti.
Burada beklerken yanlarına gelen ZPT'de bulunan Ali Görmez'in "araç bin" emri verdiğini dile getiren Aydoğdu, ZPT'ye bindiğini ve nereye gittiklerini bilmediğini ileri sürdü. Aydoğdu, şöyle konuştu:
"Araçtan indikten sonra bir ATM'nin yanına çöktüm. Yanımda birkaç asker vardı. Birkaç asker de TEM Şube'ye ilerliyordu. Ejder Yıldırım bizi görüp TEM Şube'ye ilerleyen gruba dahil etti. Emniyet yerleşkesinin içine iradem dışında sokuldum. Hiçbir şeye zarar vermedim. TEM Şube'de terörist falan yoktu. Ejder Yıldırım, 'Siz burada kalın, ben çıkıyorum' dedi. O gittikten sonra neler olup bittiğini anlamaya çalıştık. Daha sonra ZPT yanındaki polisleri gördük. Yanımıza çağırdık. Polisler geldi ve silahlarımızı istedi. Gerçeği polislerden öğrendikten sonra silahımı teslim ettim. Üst rütbeli komutanlar tarafından iradem fesada uğratıldı."
Polislere direnmediğini, ateş etmediğini, herhangi bir canlıya ya da kamu malına zarar vermediğini, suç teşkil edecek bir davranışta bulunmadığını iddia eden Aydoğdu, polislerle karşılaşana kadar darbe ya da sıkıyönetim ifadesini de duymadığını öne sürdü.
Aydoğdu, suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.
- Otobüse binip Antalya'ya gitmiş
Sanık Mehmet Günhan Baysan da tayini Kars'a çıktığı için yıllık izne ayrıldığını ve ailesini Antalya'ya yerleştirmek için 10 Haziran'da bu ile gittiğini, ardından da tayin dolayısıyla iznini kullanmaya başladığını söyledi.
Darbe girişiminden 35 gün önce Ankara'dan ayrıldığını belirten Baysan, 14 Temmuz'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı santralinden 17.00 civarı arandığını ve yaklaşık 2 yıl çalıştığı şube müdürü Mehmet Aydın'ın 15 Temmuz'da seferberlik tatbikatı yapılacağını, bu yüzden 28. Mekanize Piyade Tugayı'na katılmasını söylediğini aktardı.
Baysan, izinde olduğunu, Antalya'da bulunduğu için de gidemeyeceğini söylemesine rağmen, Aydın'ın personel başkanı tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk'ün çağırdığını bildirdiğini iddia etti.
15 Temmuz sabahı eşinin karşı çıkmalarına rağmen, akşam için dönüş bileti de alarak uçakla Ankara'ya gittiğini ifade eden Baysan, Ankara'dayken kimsenin aramadığını, kendisinin de aradığı kişilere ulaşamadığını öne sürdü.
Baysan, 22.00 gibi arkadaşı Hakan Ergin'i aradığını, telefonu açan eşinin onun da çağrıldığını ve evde olmadığını belirtmesi sonrası, kendisine ulaşılamadığını ve uçak seslerinden tatbikatın başladığını düşünerek, 28. Mekanize Tugayı'na gittiğini iddia etti.
Tugayda bir kargaşa olduğunu, personelin araçlara bindiğini, kendisine de silah ve yelek uzatılmasına rağmen tatbikat toplantısına katılacağını belirterek, onları almadığını ileri süren Baysan, ancak toplantı olmadığını söyledi.
Garajlar bölgesinde araçlar çıktıktan sonra bir astsubayın yanına gittiğini ve neler olup bittiğini konuştuklarını, sonra da darbe girişimi olduğunu öğrendiğini ifade eden Baysan, bir eylemde bulunmadan sabah kışladan ayrıldığını ve otobüse binerek Antalya'ya gittiğini kaydetti.
Aleyhindeki sanık beyanlarını da reddeden Baysan, beraat talebinde bulundu.
Duruşmaya yarın devam edilecek.
Kimse kim olduğunu öğrenemedi! Rahip Brunson'un gizemli ziyaretçisi
Rusya'dan İsrail'e tehdit: Yaptıklarını yanıtsız bırakmayacağız
Bolu'da Adliyeye girerken '1 saat sonra çıkacağız' diyen hırsızın dediği oldu! 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest!
Putin resti çekti: Türkiye'nin uçak düşürme olayıyla karıştırmayın
Elleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız
Bursa'daki at yarışında jokeyini sırtından atan at yarışı kazandı
AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı
İşte en tehlikeli seks pozisyonu!
Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!
Bakan Ziya Selçuk'tan önemli mesajlar
Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike